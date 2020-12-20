Третьяк назвал матч с финнами лучшим на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею в воскресенье разгромила финнов со счетом 5:1 и завоевала Кубок Первого канала. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал игру лучшей на домашнем этапе Евротура.

Россияне выиграли все три игры на Кубок Первого канала. Турнир стал дебютным для главного тренера сборной Валерия Брагина, занимающего этот пост с июня 2020 года.

До этого на Кубке Карьяла Россию представлял молодежный состав под руководством тренера Игоря Ларионова.

В первой игре Кубка Первого канала Россия по буллитам обыграла Швецию 4:3. Затем была победа над Чехией 4:1. И, наконец, итоговая встреча в финнами.

Третьяк заявил ТАСС, что последняя игра была намного зрелищнее, чем остальные.

«Мне, как профессионалу, она понравилась больше всего из всех трех матчей. Мы могли быть уставшими, учитывая, что вчера чехи были посвежее. Но сегодня мы по броскам, по движению провели лучший матч», — сказал глава ФХР.

Брагин, в свою очередь, отметил, что «получился хороший агрессивный матч». «Играли за первое место, была полная концентрация», — добавил главный тренер.