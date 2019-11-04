Первое поражение «Спартака» при Тедеско. Счет 0:1

«Такой тренер и нужен „Спартаку“». Панов прокомментировал приход Доменико Тедеско в команду Подробнее

Первый и единственный гол «Спартаку» забил на 16-й минуте Евгений Луценко. Красно-белые так и не смогли ответить до конца матча 15-го тура чемпионата России. В очных матчах с туляками это третье поражение московской команды подряд.

Поражение стало первым при новом тренере — немце Доменико Тедеско. Ранее «Спартак» одержал две победы. Еще один матч завершился ничьей. Тульскому «Арсеналу» удалось прервать свою серию из семи матчей национального чемпионата, в которой им никак не удавалось победить.

Доменико Тедеско на 87-й минуте матча получил желтую карточку от арбитров. Причина — неспортивное поведение. Это уже второе подобное наказание в сезоне. «Спартак» с 18 очками расположился на девятом месте турнирной таблицы в Российской премьер-лиге. «Арсенал» после победы — на шестой сточке.

Для «Спартака» этот поединок стал сотым на стадионе «Открытие-Арена». В первый раз они вышли на это поле 5 сентября 2014 года. Тогда столичная команда встретилась в товарищеском матче с «Црвена Звезда» из Сербии. Результат игры — 1:1.

В следующий раз московский «Спартак» выйдет на поле 9 ноября, чтобы встретиться с «Крыльями Советов» из Самары.