Первое поражение и новый форвард. Как ФК «Химки» начали сезон

ФК «Химки» потерпел первое поражение в сезоне — счет 1:0. В этот раз сильнее оказался лидер Футбольной национальной лиги московский «Торпедо». Однако, несмотря на проигрыш, футбольные эксперты прогнозируют красно-черным выход в премьер-лигу. Команда для этого делает все возможное, даже выписала из Кот-д’Ивуара форварда Мохамеда Конате.

Тот самый гол поражения — первый и единственный в матче двух лидеров Футбольной национальной лиги «Химки» — «Торпедо» и первый проигрыш красно-черных в сезоне. «Очень интересная игра двух лидеров Футбольной национальной лиги. Первый тайм остался за командой хозяев, второй — за нами. Поздравляем „Торпедо“ с выигрышем», — отметил на пресс-конференции главный тренер ФК «Химки» Андрей Талалаев.

Источник фото: телеканал «360»

Именно эта игра с московским клубом стала дебютной в составе «Химок» для ивуарийского нападающего. За Мохамеда Конате была настоящая битва клубов, и в этом сражении «Химки» стали безоговорочным лидером. Правда, в первой игре форвард так и не смог проявить себя должным образом и забить противнику — видимо, Мохамед еще до конца не освоился. Зато футболисты ивуарийца приняли как родного, даже прозвище ему придумали наше, русское: на тренировке он для всех Муха или просто Мому.

«Мне нравится, когда меня зовут Мому, потому что это не так длинно как Мохамед и приятно», — поделился нападающий ФК «Химки» Мохамед Конате.

Источник фото: телеканал «360»

Игрок уровня премьер-лиги, мощный бегущий и нападающий, агрессивный и хорошо играющий головой — именно так нового форварда охарактеризовал главный тренер красно-черных Андрей Талалаев.

«Из тех, кого нам предложили, мы сумели выиграть борьбу за Мохамеда Конате. Меня радует, что он согласился, потому что мы с ним уже работали вместе в „Пюнике“. Я очень рад, что он пришел в клуб, чтобы помочь нам в серьезной борьбе, потому что у нас стоит задача– до зимы обозначить свою доминантную позицию и показать настоящий футбол», — подчеркнул Андрей Талалаев.

Источник фото: телеканал «360»

А ведь еще полгода назад красно-черные находились в 11-и очках от зоны вылета. Прошлый сезон команда закончила на девятом месте с 13-ю поражениями. Казалось, что выбиться в лидеры у команды нет шансов. Но с приходом нового тренера «Химки» действительно стали показывать настоящий футбол. Например, матч с «Краснодаром-2» — яркое тому подтверждение. Тогда счет «Химки» открыли уже на третьей минуте матча, а спустя десять минут снова забили гол. Итог — 3:0.

Сейчас команда продолжает показывать рекордные результаты: 11 стартовых матчей без поражений — такого за всю историю лиги еще ни разу не было зафиксировано. Поэтому футбольные эксперты уверены: у команды есть все шансы на выход в Российскую премьер-лигу.

Источник фото: телеканал «360»

«Шансы, конечно, есть. Команда Андрея Викторовича прекрасно смотрится. <…>Главное, чтобы травм не было, а так, если команда продолжит идти от игры к игре, то у них все получится. И шансы если не на прямой выход, то хотя бы в стыке, у команды есть», — сообщил футбольный комментатор Константин Митин.

И «Химки» для этого делают все возможное. Чтобы увеличить посещаемость на матчах организовали даже открытую тренировку с автограф-сессией, конкурсами и подарками для гостей. В свою очередь, болельщики клуба сделали ответный подарок — вручили футболистам на удачу талисман, который поможет ребятам поставить еще не один рекорд и выиграть в ответной игре с московским «Торпедо». А пока команде Андрея Талалаева предстоит еще один серьезный матч только уже Кубка России — в конце сентября красно-черные встретятся с казанским «Рубином».