Спорт 06 марта 2023, 21:47 «Первое место далеко, но медали никуда не ушли». Чалов — о шансах ЦСКА победить в РПЛ

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Бомбардир ЦСКА Федор Чалов обсудил с «Матч ТВ» шансы клуба завоевать золото в розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Будем реалистами, первое место от ЦСКА далеко, но медали никуда не ушли. Будем бороться за них», — цитирует футболиста RT.

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По его мнению, не стоит часто смотреть в турнирную таблицу. Он подчеркнул, что следует повышать качество игры.

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По итогам 18-го тура РПЛ в активе «армейцев» 29 очков. Они находится на пятом месте в турнирной таблице.