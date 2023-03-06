06 марта 2023, 21:47
«Первое место далеко, но медали никуда не ушли». Чалов — о шансах ЦСКА победить в РПЛ
Бомбардир ЦСКА Федор Чалов обсудил с «Матч ТВ» шансы клуба завоевать золото в розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Будем реалистами, первое место от ЦСКА далеко, но медали никуда не ушли. Будем бороться за них», — цитирует футболиста RT.
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По его мнению, не стоит часто смотреть в турнирную таблицу. Он подчеркнул, что следует повышать качество игры.
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По итогам 18-го тура РПЛ в активе «армейцев» 29 очков. Они находится на пятом месте в турнирной таблице.
Футбол
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