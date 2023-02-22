Спорт 22 февраля 2023, 17:48 Первенство ЦФО по спортивной гимнастике началось в Туле

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Первенство Центрального федерального округа по спортивной гимнастике среди юниорок началось в Туле. Мероприятие стартовало во вторник, 21 февраля. Об этом сообщила ТСН24 со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

В мероприятии приняли участие порядка 200 спортсменок. Они будут соревноваться в многоборье, опорном прыжке, на разновысоких брусьях, бревне, а также в вольных упражнениях.

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Имена победительниц назовут 24 февраля. В дальнейшем они примут участие в первенстве России.

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