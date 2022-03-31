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    31 марта 2022, 15:56

    Первенство ЯНАО по боксу выиграл боец из Муравленко

    Артур Блянихов

    Победителем чемпионата ЯНАО по боксу в весовой категории до 90 килограммов стал Матвей Антипов. 13-летний боец приехал из Муравленко, передает «Ямал-Медиа».

    Тренер по боксу Владимир Мягких заметил, что отличительной чертой Антипова является жесткий удар и способность ловить технику на лету.

    «И видно, что ему это не безразлично», — добавил наставник.

    Сам спортсмен признался, что начал серьезно тренироваться в течение этих двух месяцев, когда узнал, что его ждут окружные соревнования.

    «Да и бокс — довольно хороший вид спорта, и мне он очень нравится», — сказал Антипов.