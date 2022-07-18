Первая ракетка России Касаткина совершила каминг-аут

Первая ракетка России Дарья Касаткина призналась в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Спортсменка заявила, что у нее есть девушка.

«Что я сейчас чувствую, когда говорю на камеру о нетрадиционной ориентации? Да все нормально, мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть», — сказала Касаткина во время интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко.

Она добавила, что не видит смысла скрывать свои предпочтения, а также считает это сложным. По словам 25-летней теннисистки, признание будет крутиться в голове до тех пор, пока его не сделаешь. При этом девушка отметила, что немного нервничает.

«Понятно, что каждый сам выбирает, как открыться и насколько. В комфорте с собой надо жить, самое главное. На остальных должно быть все равно», — заявила спортсменка.

За годы своей спортивной карьеры Касаткина четыре раза выиграла турнир WTA и семь раз победила на турнирах ITF. В начале лета она впервые вышла полуфинал «Ролан Гаррос».