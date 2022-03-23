Первая ракетка мира Эшли Барти рассказала, почему решила завершить карьеру

Трехкратная чемпионка турниров Большого шлема (ТБШ) Эшли Барти приняла решение завершить свою карьеру. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на WTA Tennis.

Сейчас возраст спортсменки составляет всего 25 лет. Кроме того, она занимает пост первой ракетки мира. Женщина объяснила решение завершить свою карьеру. По ее словам, на данный момент ей не хватает сил, чтобы продолжать заниматься спортом.

«У меня больше не осталось сил играть. Я дала такому прекрасному виду спорта, как теннис, все, что могла, и я очень этим довольна. Для меня это и есть успех», — заявила спортсменка.