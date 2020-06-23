Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом

«Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все окажутся в порядке. Я отправляюсь в самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я еще раз пройду тест», — приводит сайт слова Джоковича.

Сербский спортсмен организовал серию турниров под названием Adria Tour. Несколько участников соревнования заразились 2019-nCoV. Среди тех, у кого выявили инфекцию, оказались болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич. Последний вышел на корт против Джоковича в субботу, 20 июня.

Турнир первая ракетка мира организовал, когда пандемия пошла на спад. У него были все предпосылки, чтобы вернуться к занятиям спортом, однако коварный вирус разрушил планы именитого спортсмена и участников Adria Tour.

Новак Джокович является первой ракеткой мира в одиночном разряде. Его считают одним из лучших теннисистов мира за всю историю. За карьеру он заработал в сумме более 143 миллионов долларов.