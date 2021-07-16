Первая ракетка мира Джокович подтвердил, что поедет на Олимпиаду

В отличие от своих коллег по корту рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Доминика Тима и Денис Шаповалова, сербский теннисист Новак Джокович подтвердил свое участие в Олимпийских играх в Токио. Они пройдут с 23 июля по 8 августа.

На своей странице в Twitter спортсмен написал, что не может разочаровать своего маленького шестилетнего друга Кодзиро Оваки. Первая ракетка мира общалась с мальчиком, который занимается теннисом. Джокович даже дал ему совет по игре.

«Я забронировал рейс в Токио и с радостью присоединяюсь к сборной Сербии на Олимпиаде. Для меня игра за сборную всегда была особой радостью и мотивацией. Я сделаю всё возможное, чтобы все были счастливы», — написал спортсмен.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» занимает первое место в рейтинге ATP. Джокович шесть раз выигрывал Уимблдон и девять раз — Открытый чемпионат Австралии, шесть раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США, дважды — Открытый чемпионат Франции.

От участия в Олимпиаде были отстранены за нарушения антидопинговых правил российские спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев. Во Всероссийской федерации плавания заявили, что будут отстаивать право наших спортсменов поехать в Токио.