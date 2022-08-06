Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Мексике

Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP-250 в мексиканском городе Лос-Кабос. В полуфинале россиянин победил Миомира Кецмановича из Сербии.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:1. В финале Медведев сыграет с победителем встречи Кэмерона Норри из Великобритания и Феликса Оже-Альяссима, который представляет Канаду. Призовой фонд турнира в категории АТР 250 Los Cabos Open составляет 822 тысячи долларов.

Медведев после матча признался, что игра была очень тяжелой. По его словам, Кецманович отлично начал встречу, весь первый сет прошел на высочайшем уровне, написал «Чемпионат».

«Так много сложно заработанных очков, так много розыгрышей, где я чувствовал, что близок к тому, чтобы потерять преимущество. Тай-брейк тоже был великолепен», — добавил россиянин.

Даниилу Медведеву 26 лет. За свою карьеру он уже заработал 13 титулов ATP, на счету спортсмена победа на US Open, Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Кецманович находится на 38-й строчке рейтинга теннисистов. На счету 22-летнего серба один титул ATP.