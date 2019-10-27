Первая победа «Спартака» с Тедеско. «Локомотив» проиграл со счетом 3:0

В матче 14-го тура чемпионата России московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 3:0. Это стало первой победой «Спартака» при новом тренере Доменико Тедеско, который сменил Олега Кононова 14 октября этого года.

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Примечательно, что все голы «Спартак» забил во втором тайме, два из которых принадлежат недавно приобретенному клубом форварду Джордану Ларссону.

Сейчас «Спартак» набрал 18 очков и занял седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Спартак» вничью сыграл с казанским «Рубином». Игра московского клуба была раскритикована футбольными экспертами, которые не увидели в ней улучшений и назвали ее «антифутболом».