13 февраля 2024, 15:47
Persian Football: 17-летний иранец Тахери подпишет контракт с ЦСКА
Иранский нападающий «Сепахана» Касра Тахери может стать игроком московского ЦСКА. Руководство клуба выразило намерение подписать контракт с футболистом. Об этом сообщил проект сайта kp.ru «Спорт» со ссылкой на данные сайта Persian Football.
Интерес к 17-летнему форварду проявлял казанский «Рубин». Иранец даже присутствовал на просмотре, но в итоге не перешел в команду.
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Напомним, на чемпионате мира до 17 лет Тахери набрал 2+1 в четырех матчах.
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