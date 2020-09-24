Пермскую биатлонистку отстранили от соревнований
Биатлонистку из Перми Екатерину Глазырину временно отстранили от соревнований из-за возможных нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на Международный союз биатлонистов.
Это решение приняли исходя из доклада Ричарда Макларена и информации из базы данных Московской лабораторной информационной системы.
«Отдел по обеспечению добросовестности биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов, Екатерину Глазырину и Тимофея Лапшина, который выступает за Южную Корею с 2017 года. Причиной послужили предполагаемые нарушения антидопинговых правил», — говорится на сайте.
Спортсмены имеют право ответить на это обвинение.