Переживший инфаркт Касильяс вернулся в «Реал»

Испанский вратарь Икер Касильяс вернулся в родной «Реал», в составе которого провел большую часть своей карьеры. Он занял пост заместителя генерального директора фонда клуба из Мадрида.

«Касильяс — легенда „Реала“, он представляет ценности нашего клуба и является лучшим вратарем в нашей истории. „Реал“ гордится, что один из его великих капитанов вернулся домой», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Фонд «Реала» организует спортивные мероприятия и проводит обучающие программы, занимается благотворительностью и сотрудничает с другими организациями.

Касильяс попал в «Реал» еще восьмилетним мальчишкой. В составе мадридского клуба он отыграл 16 сезонов, пять раз становился чемпионом Испании, дважды выигрывал кубок страны и трижды — Лигу чемпионов.

Знаменитый вратарь перенес инфаркт на тренировочной базе португальского «Порту» 1 мая 2019 года. После этого он завершил спортивную карьеру. Касильясу сейчас 39 лет.