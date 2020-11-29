«Переживаю за тебя в клетке, там я не буду улыбаться». Главное с пресс-конференции Исмаилова и Штыркова перед боем

Бойцы смешанного стиля Магомед Исмаилов и Иван Штырков провели совместную пресс-конференцию перед поединком 13 декабря. На встрече с журналистами не было никаких угроз и взаимных оскорблений, как это принято в этом виде спорта. Все прошло по-дружески.

Исмаилов рассказал, что перед боем его жизнь подчинена строгому распорядку, и посоветовал своему визави упорнее тренироваться и режимить, так как в октагоне он не будет ему улыбаться.

Источник фото: телеканал «360»

«Ваня, если у тебя во время тренировочного процесса кровь из ушей не пошла, ты недостаточно тренируешься. Переживаю за тебя в клетке, я там тебе не буду улыбаться», — заявил Исмаилов.

Он рассказал, что недавно в офис АСА кто-то прислал его куклу вуду. Вязаную фигурку с бородой и в шортах, утыканную иголками, он принес с собой и показал журналистам.

Бойцы обменивались шутками и улыбались — вели себя нетипично уважительно перед боем. На встрече не было традиционного треш-тока. Приятели по жизни Исмаилов и Штырков пообещали, что в октагоне они жалеть друг друга не будут. На мероприятии обсудили и прошедший показательный бой Майка Тайсона с Роем Джонсом — младшим. Исмаилов назвал поединок крутым и восхитился, как боксеры двигались, несмотря на то, что обоим за 50.

Бой Исмаилова и Штыркова состоится 13 декабря на турнире ACA 115 на «ВТБ Арене» в Москве.