«Переживаю за тебя в клетке, там я не буду улыбаться». Главное с пресс-конференции Исмаилова и Штыркова перед боем
Исмаилов рассказал, что перед боем его жизнь подчинена строгому распорядку, и посоветовал своему визави упорнее тренироваться и режимить, так как в октагоне он не будет ему улыбаться.
«Ваня, если у тебя во время тренировочного процесса кровь из ушей не пошла, ты недостаточно тренируешься. Переживаю за тебя в клетке, я там тебе не буду улыбаться», — заявил Исмаилов.
Он рассказал, что недавно в офис АСА кто-то прислал его куклу вуду. Вязаную фигурку с бородой и в шортах, утыканную иголками, он принес с собой и показал журналистам.
Бойцы обменивались шутками и улыбались — вели себя нетипично уважительно перед боем. На встрече не было традиционного треш-тока. Приятели по жизни Исмаилов и Штырков пообещали, что в октагоне они жалеть друг друга не будут. На мероприятии обсудили и прошедший показательный бой Майка Тайсона с Роем Джонсом — младшим. Исмаилов назвал поединок крутым и восхитился, как боксеры двигались, несмотря на то, что обоим за 50.
Бой Исмаилова и Штыркова состоится 13 декабря на турнире ACA 115 на «ВТБ Арене» в Москве.