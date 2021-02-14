Вратаря «Вашингтон Кэпиталз» Илью Самсонова перевели в фарм-клуб

Россиянина Илью Самсонова, который выступал голкипером за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов переведен в состав «Херши Беарс», который является фарм-клубом «Вашингтона». Он входит в Американскую хоккейную лигу (АХЛ), она считается второй по силе в Северной Америке.

О переводе в официальном Twitter сообщила пресс-служба клуба.

В январе Илья Самсонов вместе с одноклубниками Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым из-за нарушения протокола по борьбе с коронавирусом были отстранены от игр на четыре матча. Игроки находились в одном номере без защитных масок.

Овечкин и Орлов уже вернулись в команду и отыграли матч 31 января. Самсонов и Кузнецов, которые переболели COVID-19, смогли вернуться к тренировкам 8 февраля. Илья сообщил, что тяжело перенес заболевание.