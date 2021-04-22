Перес: из Суперлиги еще никто не вышел
Президент мадридского «Реала» и европейской футбольной Суперлиги Флорентино Перес рассказал, что новый турнир находится «в режиме ожидания». Об этом сообщил RT.
Он рассказал, что «Суперлига не умерла, а находится в режиме ожидания». Также он отметил, что 12 клубов подписали контракты, и ни один еще не выходил. Также Перес прокомментировал негативное отношение к Суперлиге.
«Мне очень и очень грустно. Может быть, мы неправильно объяснили проект Суперлиги…», — сказал он.