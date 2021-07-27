Перелом кисти руки заподозрили у олимпийского чемпиона Храмцова

Врачи заявили, что у олимпийского чемпиона по тхэквондо россиянина Максима Храмцова подозрение на перелом правой кисти руки. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

«У Максима Храмцова, олимпийского чемпиона по тхэквондо, подозрение на внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти. Врачом травматологом-ортопедом Максимом Величко выполнена гипсовая иммобилизация», — сказано в сообщении.

Уточняется, что будет проведено дополнительное обследование. Прогноз для продолжения спортивной карьеры благоприятный.

Храмцов выступаетв весе до 80 килограммов. Он уже принес России на Играх в Токио первую в истории российского тхэквондо золотую медаль. После победы спортсмен заявил, что еще во время первого боя повредил руку. При этом по симптомам все говорило о переломе. Храмцов в мае уже ломал руку на чемпионате Европы.

Первую за последние 25 лет для России победу по плаванию в заплыве на сто метров на спине принес Евгений Рылов. Второе место занял россиянин Климент Колесников.