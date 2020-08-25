СМИ: футболист «Лиона» перейдет в «Спартак»

Защитник французского «Лиона» Кенни Тете перейдет в московский «Спартак». Стоимость трансфера оценивается в пять миллионов евро.

Как сообщает портал Lyon Sports Actu, сделка должна пройти в ближайшие часы.

24-летний спортсмен родился в семье выходев из Мозамбика и Индии. Начал свою спортивную карьеру в 2013 году Кенни в составе сборной Нидерландов «Аякса». К футбольному клубу «Лион» он присоединился 10 июля 2017 года. За команду он отыграл 53 матча. Отметился одним голом.

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