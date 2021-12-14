Нападающий «Зенита» Азмун перейдет в «Лион»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил, что покинет команду уже этой зимой. Он планирует перейти в «Лион». Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на L'Équipe.

Теперь «Лион» планирует получить разрешение от «Зенита». Сейчас семья футболиста уже перебралась в Лион для поиска нового жилья. Контракт с клубом Азмун планирует заключить до лета 2026 года.

За спортсмена «Лион» планирует заплатить три миллиона евро. Если же «Зенит» откажется, то форвард останется в России еще на полгода, а потом переедет во Францию бесплатно в статусе свободного агента.