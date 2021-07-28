СМИ: Азмун близок к переходу «Байер»

Немецкий «Байер» предложил петербургскому «Зениту» 18 миллионов евро за трансфер бомбардира Сердара Азмуна. Об этом сообщил RT.

«Экономика сегодня» уточнила, что «Байер» готов подписать с футболистом контракт, который рассчитан на пять лет. Ориентировочно Азмун будет получать за сезон 2,8 миллиона евро. По данным издания, 26-летний иранец согласен на трансфер. Он играет за «сине-бело-голубых» с 2019 года. В прошлом сезоне форвард провел 29 матчей и записал в свой актив 19 голов.