Чемпион Европы Инсинье отказался переходить в «Зенит»

Атакующий полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье отказался переходить в «Зенит». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Italy24News.

Футбольный клуб предложил Инсинье за трансфер 30 миллионов евро. При этом ежегодно «Зенит» планировал платить футболисту 8 миллионов евро в год. При этом контракт 30-летнего полузащитника с «Наполи» подходит к концу в июне 2022-го года.

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