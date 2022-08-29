Переход в «Спартак» Бальде Кейта опечалил агента Николсона

Футбольный агент Ненад Портега, который является представителем бомбардира «Спартака» Шамара Николсона, обратился к клубу после перехода в команду форварда Кейта Бальде. Об этом сообщил «Чемпионат».

РИА ФАН напомнило, что «красно-белые» заключили с Бальде трехлетнее соглашение. Отмечается, что это очень расстроило Портегу, но вопросы по поводу будущего Николсона следует задавать в клуб.

«Болельщики „Спартака“ должны спросить тренера и клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Мы просто опечалены происходящим в клубе. Болельщики любят Шамара, потому что он большой профессионал, отличный игрок и всегда отдаёт всего себя за „Спартак“», — подчеркнул агент.