Спорт 23 декабря 2022, 12:37 Переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола сочли дорогой в никуда Экс-тренер сборной РФ Романцев выступил против перехода российского футбола в Азию РИА «Новости»

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Переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола — это дорога в никуда. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Олег Романцев газете «Спорт-Экспресс».

«То, что это совсем иной футбольный мир, — совершенно очевидно, и уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда», — отметил Романцев.

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По его словам, уровень турниров и игровой практики тех, кто выступает в Азиатской конфедерации, не даст развития российскому футболу.

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Экс-тренер подчеркнул, что категорически против перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Он обратил внимание, что и Международная федерация футбола вполне может бойкотировать такой вариант.

В конце ноября президент РФС Александр Дюков анонсировал обсуждение вопроса о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Президент UEFA Александер Чеферин выразил уверенность, что такой шаг поставит крест на развитии этого вида спорта в России.