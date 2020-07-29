facebook_pixel
    29 июля 2020, 21:22

    «Спартак» не стал комментировать переход Кокорина в клуб

    Наталья Жуковская

    Гендиректор московского футбольного клуба «Спартака» Шамиль Газизов не стал отвечать на вопрос о том, что Александр Кокорин перейдет в «Спартак», сообщил «Чемпионат.com».
    «Спартак» не стал комментировать переход Кокорина в клуб

    «Договорились о контракте с Кокориным? Без комментариев», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом издания.

    Пока права на Кокорина принадлежат «Зениту», сейчас его арендует клуб «Сочи». Контракт был заключен до конца сезона 2019/20. В «Сочи» 29-летний спортсмен перешел в зимнее трансферное окно.

    Кокорин сыграл 10 матчей РПЛ в основном составе. Забил в них семь голов, сделал одну результативную передачу и получил две желтые карточки. В марте его признали лучшим игроком РПЛ.

    Ранее СМИ сообщили, что «Спартак» предложил нападающему «Зенита» Александру Кокорину трехлетний контракт, и сообщил о готовности выполнить все его финансовые требования. Сумма трансфера не разглашается.

    Новости SMI.FM