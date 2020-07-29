«Спартак» не стал комментировать переход Кокорина в клуб

«Договорились о контракте с Кокориным? Без комментариев», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом издания.

Пока права на Кокорина принадлежат «Зениту», сейчас его арендует клуб «Сочи». Контракт был заключен до конца сезона 2019/20. В «Сочи» 29-летний спортсмен перешел в зимнее трансферное окно.

Кокорин сыграл 10 матчей РПЛ в основном составе. Забил в них семь голов, сделал одну результативную передачу и получил две желтые карточки. В марте его признали лучшим игроком РПЛ.

Ранее СМИ сообщили, что «Спартак» предложил нападающему «Зенита» Александру Кокорину трехлетний контракт, и сообщил о готовности выполнить все его финансовые требования. Сумма трансфера не разглашается.