Агент Мирзова объяснил переход игрока в «Химки»

Агент футболиста Резиуана Мирзова Александр Клюев обсудил с «Матч ТВ» переход своего клиента из столичного «Спартака» в подмосковные «Химки» на правах аренды.

«Были и другие варианты: „Ростов“, „Ахмат“, тульский „Арсенал“ хотели видеть у себя Мирзова», — цитирует менеджера «ПолитЭксперт».

Он рассказал, что наибольшую заинтересованность в футболисте проявили «Химки». По его словам, руководство спартаковцев предупредило Мирзова, что в этом сезоне он будет получать не так много игровой практики.