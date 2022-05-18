Переход фигуристки Забияко в сборную Канады вызвал сожаление у Тарасовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обсудила со «Спорт-Экспрессом» сообщение о том, что российская фигуристка Наталья Забияко сменит спортивное гражданство и будет выступать за сборную Канады.

«А какие могут проблемы?» — задалась вопросом Тарасова.

Она заметила, что есть правила, по которым спортсмены переходят из одной страны в другую и в случае с Забияко все было сделано по правилам.

«А так… Жалко, хорошая девочка», — цитирует Тарасову «Политика Сегодня».