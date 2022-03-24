Переход Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» аннулировали в НХЛ

Национальная хоккейная лига аннулировала трансфер бомбардира «Вегас Голден Найтс» Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс». Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным издания, НХЛ не одобрила переход Дадонова, поскольку в соглашении россиянина есть пункт, в которым обозначены ограничения на обмен. Отмечается, что хоккеист должен был предоставить перечень из 10 клубов, в которые его нельзя обменять.

В текущем сезоне НХЛ нападающий отыграл 62 матча. Он записал в свой актив 15 шайб и отметился 12 результативными передачами.