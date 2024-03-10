Спорт 10 марта 2024, 13:09 Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Чикаго» Хоккеист Овечкин вплотную подобрался к достижению легенды «Вашингтона» Darryl Dyck/Keystone Press Agency/globallookpress

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Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голевой передачей отметился российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Встреча, состоявшаяся в столице Соединенных Штатов, закончилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе «Вашингтона» шайбы забросили Майкл Сгарбосса, Хендрикс Лапьер, Сонни Милано и Том Уилсон. У «Чикаго» отличился Тайлер Джонсон.

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Овечкин отметился голевой передачей и продлил личную результативную серию до пяти матчей, в которых суммарно набрал шесть очков. Российский форвард провел свой 1406-й матч в НХЛ и занял по этому показателю 41-е место. На один матч больше провел легенда «Вашингтона» Дэйл Хантер.

Несколько дней назад «Вашингтон» разгромил «Питтсбург». Встреча закончилась со счетом 6:0.