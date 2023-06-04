Спорт 04 июня 2023, 07:49 Передача Барбашева помогла «Вегасу» одолеть «Флориду» в первом матче финала НХЛ Клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл «Флориду Пантерз» в первом матче финала Кубка Стэнли Соцсети

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Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» на домашней арене обыграл «Флориду Пантерз» в первом матче финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.

У «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Жонатан Маршессо, Ши Теодор, Зак Уайтклауд, Марк Стоун и Райли Смит. Результативную передачу отдал российский нападающий Иван Барбашев. В составе проигравшей команды забили Эрик Стаал и Энтони Дюклер. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 33-х. Ответный матч пройдет в ночь на 6 июня по московскому времени.

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Сергей Бобровский установил клубный рекорд по количеству отраженных бросков в матче плей-офф НХЛ. В поединке с «Каролиной Харрикейнз» он отразил 61 из 63 ударов по воротам.

Ранее стало известно, что Кубок Стэнли, который получают в случае победы в плей-офф Национальной хоккейной лиги, в этом году не привезут в Россию. Эту информацию подтвердил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.