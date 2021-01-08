Перед стартом Кубка мира по биатлону выявили заражения коронавирусом

Международный союз биатлонистов (IBU) зафиксировал четыре случая заболевания COVID-19 перед началом этапов Кубка мира в немецком Оберхофе.

Информация об этом была опубликована пресс-службой IBU.

В общей сложности в регулярном тестировании, проводимом в рамках Кубка мира, приняли участие 700 человек. Сообщалось о том, что случаи коронавируса были выявлены в сборных России, Чехии, Казахстана и Норвегии.

Один из представителей сборной России по биатлону сдал положительный тест на коронавирус, но на спортсменах команды ситуация не сказалась, сообщило РИА «Новости».

Сдавший положительный тест представитель российской команды помещен на карантин. Спортсмены не заразились в командах сборных Норвегии и Казахстана, в чешской сборной два спортсмена помещены на карантин. У одного из них был положительный тест на коронавирус, а второй был в контакте с заразившимся.

В конце 2020 года прошел турнир по биатлону «Ижевская винтовка». Соревнования принимали два города, Чайковский и непосредственно столица Удмуртии. С соревнований снялись 33 юниора: 21 юноша и 12 девушек. Молодые биатлонисты могли отказаться от участия в турнире из-за коронавируса, а не страха быть пойманным на использовании допинга, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.