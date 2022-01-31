Перед Олимпиадой из китайского App Store удалили приложение для ЛГБТ-знакомств

Приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr удалено из китайской версии App Store перед Олимпийскими играми в Пекине, сообщил Bloomberg.

Несколько дней назад власти КНР объявили о борьбе с распространением порнографии в интернете.

Также приложение удалено из библиотек компаний Huawei и Tencent. Однако аналоги утилиты, например Blued, все еще доступны в Китае.

Отметим, что законодательно однополые отношения в Китае не запрещены, но официально в брак эти лица вступить не смогут. Также им запрещено усыновление детей.

Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Российские атлеты на турнире выступят под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ОКР) без флага и гимна в связи с санкциями Спортивного арбитражного суда (CAS).

Всего в составе российской делегации 212 атлетов — 103 женщины и 109 мужчин.

Ранее стало известно, что в Пекине за четыре дня до начала Олимпийских игр зафиксировано самое большое число заражений коронавирусом за последние 18 месяцев: 20 случаев.