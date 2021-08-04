Перед матчем с «Бенфикой» у «Спартака» не нашли преимуществ

«Спартак» сейчас возглавляет Руй Витория, который знает «Бенфику» изнутри. Однако это не означает, что московский клуб сможет успешно сыграть с клубом из Португалии. Преимущества у москвичей нет. Такой прогноз дал футбольный эксперт Андрей Малосолов.

«Несмотря на то, что „Спартак“ сейчас возглавляет португальский тренер Руй Витория, который как раз с „Бенфикой“ работал и ее хорошо знает, я совсем не уверен, что „Спартак“ с этой командой сыграет успешно. Первые два матча в РПЛ были у „Спартака“, мягко говоря, не очень успешными с точки зрения преимущества. <…> Говорить о том, что „Спартак“ имеет какое-то преимущество, я бы не стал. Болельщиков будет крайне мало на этом матче — поддержки родного стадиона тоже будет не хватать, наверное», — поделился Малосолов.

Собеседник отметил, что не будет ничего предрекать, так как ситуация может развернуться как угодно. Он просто предложил посмотреть футбол.

«Спартак» стартует в Лиге чемпионов 4 августа с третьего квалификационного раунда домашним матчем против португальской «Бенфики». Начало встречи в 20:00.