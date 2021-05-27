Перечислены лучшие мобильные приложения для занятия спортом

Составлен топ спортивных мобильных приложений, которые считаются лучшими в России в своей категории. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Министерство спорта России.

К ним относятся Samsung Health (бег, ходьба), «Тренировки для дома — никакого оборудования» (фитнес дома), Adidas Running (бег), Huawei Health (фитнес), Mi Fit (фитнес).

Представители Минспорта составили рейтинг исходя из оценки двух критериев — удовлетворенности пользователей и количества установок приложения.

Приоритет Минспорта в рамках национальных целей развития — увеличение доли россиян, постоянно занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.

«Поэтому активное использование спортивных приложений, в том числе в целях пропаганды спорта и здорового образа жизни, а также развитие востребованных отечественных онлайн-решений необходимо рассматривать в контексте достижения этой цели», — заявил заместитель министра спорта Андрей Сельский.

Согласно исследованию, доля бесплатных приложений составила 81%. Более 95% спортивных приложений на рынке поддерживаются на платформе iOS, а 26% из них можно использовать с помощью часов AppleWatch. Свыше 70% приложений используются на платформе Android.