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    25 мая 2021, 01:23

    «Перебросились парой фраз»: тренер «Зенита-2» опроверг сообщения об участии в драке

    Дарья Бунякова

    Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов якобы устроил драку в Петербурге. Сам наставник футболистов заявил, что никакого рукоприкладства на вокзале не было.

    «Перебросились парой фраз»: тренер «Зенита-2» опроверг сообщения об участии в драке

    По словам Радимова, на вокзале его пытались спровоцировать, но он не позволил этого сделать.

    «Произошел небольшой конфликт словесный. Не было никакой драки. Ни с кем мы не дрались, потому что я научен горьким опытом других людей. Мы разошлись, перебросились парой фраз и разъехались. Теперь я дома», — процитировало главного тренера РИА «Новости».

    Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев написали, что Радимов якобы ввязался в драку на Московском вокзале в Петербурге. Местные издания утверждали, что спортсмен на выходе из «Сапсана» будто бы ударил мужчину. При этом журналисты уточняли, что тренер был в нетрезвом виде.

    Радимов перестал играть в футбол в 2008 году. После этого он стал тренировать петербургскую команду «Зенит-2». Сейчас спортсмены находятся на пятой строчке в турнирной таблице Профессиональной футбольной Лиги (ПФЛ).