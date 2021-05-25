«Перебросились парой фраз»: тренер «Зенита-2» опроверг сообщения об участии в драке

Журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов якобы устроил драку в Петербурге. Сам наставник футболистов заявил, что никакого рукоприкладства на вокзале не было.

По словам Радимова, на вокзале его пытались спровоцировать, но он не позволил этого сделать.

«Произошел небольшой конфликт словесный. Не было никакой драки. Ни с кем мы не дрались, потому что я научен горьким опытом других людей. Мы разошлись, перебросились парой фраз и разъехались. Теперь я дома», — процитировало главного тренера РИА «Новости».

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев написали, что Радимов якобы ввязался в драку на Московском вокзале в Петербурге. Местные издания утверждали, что спортсмен на выходе из «Сапсана» будто бы ударил мужчину. При этом журналисты уточняли, что тренер был в нетрезвом виде.

Радимов перестал играть в футбол в 2008 году. После этого он стал тренировать петербургскую команду «Зенит-2». Сейчас спортсмены находятся на пятой строчке в турнирной таблице Профессиональной футбольной Лиги (ПФЛ).