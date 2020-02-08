Пенсионерка из Перми взяла золото чемпионата мира по зимнему плаванию

Ниной Максимовой можно гордиться — в свои 83 года она даст фору любому молодому спортсмену. Жительница Перми прекрасно плавает и смогла доказать это на чемпионате мира по зимнему плаванию. Она взяла золото соревнований.

«Наша Нина, как всегда — золотой призер на Чемпионате мира, который проходит сейчас в Словении. Какая Нина молодчинка!!! Здоровья ей крепкого! Нам есть на кого равняться», — написал клуб закаливания и зимнего плавания «Тонус» во «ВКонтакте».

Источник фото: vk.com/tonus59

Чемпионат мира по зимнему плаванию проходит в Словении. Соревнования стартовали 3 февраля и продлятся до 9 числа. Максимова проплыла 50 метров вольным стилем на озере Блед. При этом температура воды была всего +1 градус. Россиянка приплыла первой и получила золотую медаль чемпионата.

Источник фото: vk.com/tonus59

Сегодня, 8 февраля, пенсионерку ждет второй заплыв. Она должна преодолеть вольным стилем расстояние в 25 метров. Максимова прекрасно плавает и кролем. Она придерживается здорового образа жизни, в чем ей помогает супруг Владимир.

Пермячка занимается плаванием уже 77 лет, а 30 из них практикует моржевание, пишет 59.ru. Кроме спорта она занимается летописью клуба «Тонус», заботится о детях и внуках.