Пенсионер из Красноярска установил мировой рекорд, подтянувшись 4098 раз за шесть часов

Проживающий в Красноярске 59-летний спортсмен Николай Каклимов установил новый мировой рекорд по подтягиванию на перекладине. За шесть часов пенсионер подтянулся 4098 раз. Об этом сообщил Минспорт Красноярского края.

Результат, который показал Каклимов, превзошел рекорд чешского спортсмена Яна Кареса. Красноярский атлет за шесть часов подтянулся 4098 раз, а Карес — 3885. В Минспорте зафиксировали рекорд Каклимова на видеокамеру и отправят заявку на включение в Книгу рекордов Гиннесса.

Красноярец рассказал, что испытывал некоторую тяжесть только в последние пять минут упражнений, но в целом хорошо подготовился. За пять часов он подтянулся 3500 раз, что уже на 45 повторений больше, чем его предыдущий шестичасовой рекорд, рассказал спортсмен.

«На каждой руке всего по одной мозоли, и это радует. Самочувствие хорошее, есть небольшая усталость, но в целом я очень доволен», — сообщил он.

Пенсионер из Красноярска уже является обладателем мировых рекордов, в том числе в 24-часовом подтягивании (7345 раз).

В 2020 году российский долгожитель Борис Графов поставил рекорд, прыгнув с высоты 207 метров.