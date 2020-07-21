Пенис Нойштедтера попал на видео о матче «Динамо» и «Краснодара». Пришлось быстро переделывать ролик

Видео было выложено пресс-службой футбольного клуба на Youtube-канале «Динамо». В сюжете про выездную игру, которая для бело-голубых закончилась победой над «Краснодаром», неожиданно засветился пенис игрока Нойштедтера. Позже футбольный клуб вырезал неприличный кадр и снова опубликовал сюжет.

Источник фото: Twitter

«Динамо» выиграло у «Краснодара» со счетом 2:0. Таким образом, в матче 23-го тура чемпионата России победители заняли для себя шестое место в турнирной таблице.

Василий Уткин прокомментировал инцидент и пошутил, что пенис футболиста «вырвался на свободу». Он отметил, что такой случайный кадр не выставляет команду в плохом свете, а наоборот подчеркивает что к «Динамо» есть «что-то мужское».