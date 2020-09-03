Пенальти в ворота «Ротора» в матче со «Спартаком» признали ошибкой

В ходе встречи игрок волгоградской команды Седрик Гогуа сбил в штрафной зоне игрока «Спартака» Александра Соболева. Арбитр Сухов назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора». Гол забил Зелимхан Бакаев. Это был единственный мяч за всю игру, который принес победу москвичам.

По итогам заседания комиссия решила, что контакт Гогуа и Соболева был недостаточно сильным для того, чтобы стать основанием для 11-метрового удара.

По итогам шести туров «Ротор» в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает 16-е место с двумя очками. «Спартак» находится на верхушке с показателем в 14 очков. Он опередил прошлого лидера — «Зенит» на один балл.