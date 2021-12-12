«Ахмат» разгромил «Химки» по пенальти в матче РПЛ

Футбольный клуб «Ахмат» нанес крупное поражение подмосковной команде «Химки» в матче 18-го турнира Российской премьер-лиги. Как сообщил «Интерфакс», прошедшая в Грозном игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля, которые одержали уверенную победу тремя пенальти.

Первый гол в ворота подмосковной команды забил полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев. Это был первый пенальти игры. Он же забил второй мяч по пенальти на 45+4 минуте.

Еще два мяча забил нападающий Мохамед Конате. Первый гол в ворота «Химок» он как и его предшественник отправил по пенальти на 50-й минуте матча, а второй гол забил уже с игры на 65-й минуте.

Не проиграть всухую команде «Химок» помог полузащитник Александр Трошечкин, который забил мяч в ворота грозненского клуба на 67-й минуте встречи.

В итоговой таблице Российской премьер-лиги команды расположились на следующих позициях: «Ахмат» занимает шестую строчку с 27 баллами в активе. «Химки» замыкают таблицу на 16-м месте с 14 баллами.

Этот тур последний перед уходом футбольных команд на зимний перерыв. Чемпионат возобновится в конце февраля 2022 года. Первая встреча «Ахмата» запланирована с «Уфой». Химки сыграют с московским «Динамо».