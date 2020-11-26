Пеле отреагировал на смерть Марадоны

«Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Еще многое предстоит сказать, но пока дай бог сил членам семьи! Уверен, однажды мы сыграем с ним в футбол высоко на небесах», — сказал он.

Футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду тоже посвятили Марадоне посты в соцсетях. Она назвали день смерти спортсмена очень печальным для всех аргентинцев и футбола в целом. Несмотря на это Диего вечен.

Марадона умер 25 ноября из-за остановки сердца. Незадолго до этого он перенес операцию на мозге. Легендарному футболисту было 60 лет, писала «Русская планета». В связи с его смертью в Аргентине объявили трехдневный национальный траур. Прощание с Марадоной прошло в аргентинском президентском дворце Каса Росада в Буэнос-Айресе. На траурной церемонии собрались тысячи людей.

Марадона известен играми за «Бока Хуниорс», «Барселону» и итальянский «Наполи». С 2008 по 2010 год футболист был тренером сборной Аргентины. Марадона два раза выиграл чемпионат Италии в составе «Наполи».

В 2000 году Международная федерация футбола (ФИФА) признала Марадону и Пеле лучшими футболистами ХХ века.