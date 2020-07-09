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    09 июля 2020, 17:32

    Павлюченко включили в топ-10 лучших форвардов «Тоттенхэма» XXI века

    Артур Блянихов

    Портал Squawka включил в десятку лучших бомбардиров лондонского «Тоттенхэма» XXI века россиянина Романа Павлюченко. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, футболист оказался на седьмой строчке рейтинга.

    «Павлюченко так и не удалось достичь тех высот, которых от него ожидали, но у него были свои памятные моменты в футболке „шпор“, как, например, гол миланскому „Интеру“ на „Уайт Харт Лейн“», — отмечается в сообщении.

    Рейтинг лучших нападающих «Тоттенхэма» возглавил британец Гарри Кейн. На второй позиции — болгарин Димитар Бербатов. Третье место занял ирландец Робби Кин.