Павлюченко включили в топ-10 лучших форвардов «Тоттенхэма» XXI века
Портал Squawka включил в десятку лучших бомбардиров лондонского «Тоттенхэма» XXI века россиянина Романа Павлюченко. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, футболист оказался на седьмой строчке рейтинга.
«Павлюченко так и не удалось достичь тех высот, которых от него ожидали, но у него были свои памятные моменты в футболке „шпор“, как, например, гол миланскому „Интеру“ на „Уайт Харт Лейн“», — отмечается в сообщении.
Рейтинг лучших нападающих «Тоттенхэма» возглавил британец Гарри Кейн. На второй позиции — болгарин Димитар Бербатов. Третье место занял ирландец Робби Кин.