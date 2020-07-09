Павлюченко включили в топ-10 лучших форвардов «Тоттенхэма» XXI века

По данным издания, футболист оказался на седьмой строчке рейтинга.

«Павлюченко так и не удалось достичь тех высот, которых от него ожидали, но у него были свои памятные моменты в футболке „шпор“, как, например, гол миланскому „Интеру“ на „Уайт Харт Лейн“», — отмечается в сообщении.

Рейтинг лучших нападающих «Тоттенхэма» возглавил британец Гарри Кейн. На второй позиции — болгарин Димитар Бербатов. Третье место занял ирландец Робби Кин.