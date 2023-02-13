Спорт 13 февраля 2023, 23:15 Павлюченко объяснил, кто сильнейший бомбардир РПЛ Футболист Павлюченко: лучший бомбардир РПЛ тот, кто больше забил

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Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко рассказал «Спорт-Экспрессу», какого бомбардира он считает лучшим в Российской премьер-лиге.

«Для меня в этом плане все просто. Кто больше всех забил, тот и лучший», — процитировал Павлюченко RT.

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В нынешнем сезоне больше всего мячей забили нападающий самарских «Крылышек» Владимир Писарский и игрок московского «Спартака» Квинси Промес. В их активе по 17 голов.

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