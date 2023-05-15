Спорт 15 мая 2023, 19:16 Павла Алпатова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» Павел Алпатов стал исполняющим обязанности главного тренера ФК «Динамо» Павел Алпатов во время матча 11-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Динамо» (Москва), 2020 год / РИА «Новости»

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«Динамо» будет тренировать Павел Алпатов. Ему предстоит подготовить команду к ближайшим матчам РПЛ, сообщили на официальном сайте футбольного клуба.

Спортсменам столичного ФК «Динамо» представили Павла Алпатова. Он стал исполняющим обязанности главного тренера вместо Славиша Йокановича.

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По информации «Спорт-экспресс», во время восстановительной тренировки Алпатову помогали тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов и тренер по физподготовке Иван Карандашов. За процессом также наблюдал спортивный директор Желько Бувач.

До этого 32-летний Павел Алпатов работал в Академии имени Льва Яшина, «Динамо-2». Несколько лет назад он вошел в тренерский штаб Сандро Шварца в главной команде «Динамо».

«Динамо» уволил Славиша Йокановича после крупного проигрыша «Ахмату» со счетом 0:3 в матче 27-го тура РПЛ. Помимо него, в отставку отправили Рафаэля Кристобаля и Сашу Филиповича.

Следующий матч ФК проведет 20 мая с «Торпедо».