Спорт 14 мая 2023, 09:23 Павелски сравнялся с Овечкиным по голам в плей-офф НХЛ Форвард «Далласа» Джо Павелски сравнялся с Александром Овечкиным по голам в плей-офф НХЛ Википедия

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Нападающий «Далласа» Джо Павелски сравнялся с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным по заброшенным шайбам в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

В прошедшем матче второго раунда плей-офф заокеанской лиги с «Сиэтлом» американский хоккеист забросил одну шайбу, но его команда уступила со счетом 3:6.

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Теперь на счету Павелски 72 гола в матчах плей-офф НХЛ, по этому показателю он сравнялся с Овечкиным. Хоккеисты делят первое место по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли среди действующих хоккеистов.

Лидирует по этому показателю за всю историю НХЛ легендарный канадец Уэйн Гретцки, забросивший 122 шайбы.

Павелски выступает за «Даллас» с 2019 года, в период локаута в НХЛ в сезоне-2012/13 он защищал цвета минского «Динамо» в КХЛ.

Счет в серии между «Сиэтлом» и «Далласом» стал равным, 3:3. Решающая, седьмая встреча пройдет в Далласе 16 мая.