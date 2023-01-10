Спорт 10 января 2023, 18:56 Павел Ростовцев возглавил сборную России по биатлону

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Российский биатлонист, заслуженный мастер спорта Павел Ростовцев занял пост главного тренера сборной по биатлону с 9 января. Об этом сообщили РИА «Новости».

Информация по поводу сроков по заключенному контракту с тренером не уточняется. Весной 2021 года этот пост покинул Валерий Польховский.

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По данным сайта «Политика сегодня», ранее Ростовцев тренировал женскую биатлонную сборную России. В декабре 2021 года он покинул пост министра спорта Красноярского края.

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