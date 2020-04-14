Пауза в футболе может затянуться. Перерыв изменит отношение к трансферам и воспитанникам клубов

FIFA не исключила, что международные матчи могут возобновиться только в 2021 году. Такие ограничительные меры бьют не только по болельщикам, но и самим спортсменам и футбольному бизнесу. Пандемия, вполне вероятно, изменит подход клубов делу.

«Я думаю, что это вынужденная мера. Может быть, мы не все знаем. Они получают информацию о том, на сколько [времени] эта пандемия может быть по длительности», — отреагировал на заявление FIFA экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт.

Он отметил, что хорошего в отмене матчей ничего нет. Весь спорт и футбол останавливаются, но других вариантов в сложившейся ситуации просто нет, подчеркнул Раппопорт в разговоре с «360».

Сами клубы несут большие потери, особенно от несостоявшегося участия в еврокубках и больших чемпионатах. Теряются спонсоры и трансляции по телевидению.

«Я думаю, что в футболе, когда все вернется к обычной жизни, будут серьезные изменения. Все будет зависеть от длительности вот этой эпидемии, сколько она будет продолжаться», — подчеркнул Раппопорт.

Сейчас есть более важные траты, чем футбол. Исходя из этого, наиболее сложная ситуация ждет клубы, которые находятся на бюджете. При этом футбольный эксперт добавил, что не бывает худа без добра.

«Возможно, это заставит обратить внимание на подготовку своих воспитанников. Возможно, может быть, уровень и упадет, но зато появятся шансы у воспитанников своей школы, если брать Россию», — пояснил он.

В зарубежных клубах отмена игр может привести к сокращению раздутых сумм за трансфер, так как сейчас нет возможности покупать футболистов за такие баснословные деньги. «Я думаю, что тоже возможно, что трансферные расходы значительно снизятся», — сказал Раппопорт.

За время простоя снизится и физическая подготовка спортсменов. Онлайн-тренировки не дают полноценного результата, для которого требуются общие тренировки.

«Потребуется проводить снова подготовительный период. <…> Сегодня я оцениваю, что если, например, 31 мая возобновится возможность тренироваться, то, я думаю, хватит порядка двух или двух с половиной недель для того, чтобы подготовиться», — подчеркнул футбольный эксперт.

Если футболисты начнут тренироваться в конце весны, то в середине июня можно уже будет возобновить чемпионаты. Но это произойдет только при оптимистичном прогнозе. Если все закончится позже, то прогнозы никто дать уже не сможет.

Ранее вице-президент Международной федерации футбола Виктор Монтальяни заявил, что чемпионаты могут возобновиться в сентябре, но ситуация постоянно меняется. Он не исключил, что матчи могут отложить до следующего года.