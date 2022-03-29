Пауло Ваноли продолжит работу тренера в московском «Спартаке»

Агент главного тренера «Спартака» Андреа Д’Амико заявил о том, что Пауло Ваноли не будет покидать клуб в ближайшее время. Об этом написал «Чемпионат».

Д’Амико подчеркнул, что итальянский специалист останется в Москве независимо от результата матча против ЦСКА, сообщила «Политика сегодня».

Ранее некоторые СМИ сообщали, что судьба Ваноли в «Спартаке» зависит напрямую от матча четвертьфинала Кубка России против ЦСКА. Однако агент наставника назвал эту информацию фейком.

«Спартак» занимает девятое место по итогам 22 туров Российской премьер-лиги. Сейчас у команды 27 очков.