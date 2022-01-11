Парусную регату «Зимние старты» объявили открытой в Сочи

В Сочи в парусной регате под названием «Зимние старты» примут участие 120 человек из всей России. Самым маленьким спортсменам, решившим проверить свои силы, всего восемь лет. Об этом написал ОТР.

По словам главного судьи соревнований Алексея Ганженко, Сочи — это единственное место в России, где есть и море, и спортзалы, и парусная мастерская, и медицинский центр. Сборная команда, начиная с 80-х годов, проводит свои сборы исключительно здесь.

«Гонки в Сочи — прекрасный вариант, чтобы уехать из Питера, холодного, ледяного, и наконец размять мышцы пройти на хорошей воде», — заявил участник регаты Илья Мамин.

Через месяц после «Зимних стартов» в Сочи пройдет первый этап Кубка России по парусному спорту.